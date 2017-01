Kartepe'de Öğrencilerden Mehter ve Bayrak Şöleni

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencileri, kar üzerinde mehter gösterisi gerçekleştirdi.



Kayak eğitimi almak için Kartepe Kayak Merkezi'ne gelen öğrenciler, kar üzerinde mehter marşı çaldıktan sonra Türk bayraklı tişörtleriyle kayak yaptı.



Öğrencilerin gösterisini izleyen Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mehter takımının burada soğuğa meydan okuduğunu söyledi.



Öğrencilerin atalarından pek çok örneğini gördüğü bir fedakarlığı gösterdiğini ifade eden Coş, "Türk gençliği olarak her türlü göreve hazır olduklarını, söz konusu vatan ve milletin çıkarlarıysa her türlü fedakarlıkları yapabileceklerini, kardan, çamurdan, tipiden, fırtınadan hiçbir zaman çekinmeyeceklerini gösterdiler. Öğrencilerimiz, milletimize, devletimize düşman unsurların her türlü oyunlarına ve tuzaklarına karşı bedenen ve ruhen, aklen ve ilmen hazırlıklı olduklarını ortaya koyuyorlar." şeklinde konuştu.



"Bu aktiviteler, öğrencilerin değerlerine sahip çıkmasına katkı sağlayacak"



SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas da öğrencilerin eğitim için Kartepe'de olduklarını dile getirerek, burada içinde mehter ve Türk bayrağının olduğu organizasyon düzenlendiğini kaydetti.



Bu tür aktivitelerin öğrencilerin değerlerine sahip çıkmasına katkıda bulunacağını anlatan Elmas, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.



SAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Nedim Çetin ise üniversitede mehter ve folklor ekibinin kurucusu olduğunu belirterek, kayak öğrenim süreçlerini Türk bayrağıyla buluşturduklarını söyledi.



Milli ve manevi bir ruhla hareket ederek bu organizasyonu meydana getirdiklerini ifade eden Çetin, gelecekte bunun tekrarlarını yapacaklarını bildirdi.