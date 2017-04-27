Kartepe'de Kent Estetiği Kontrol altında

Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Kasımoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in talimatları doğrultusunda cazibe merkezi olan Kartepe'de kentsel yapılaşmanın günümüz şartlarına uygun bir şekilde gerçekleşmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek , "Müdürlüğümüzce ilçemizde yapılan inşaat denetimleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yapı kullanma izin belgesi almaya gelen vatandaşlar ve yapı müteahhitlerin yapmış olduğu yapılar kontrolumuz altında tutuluyor. Devam eden insaatlarla ilgili olarak yapıların çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yerinde kontrol ediliyor. Kartepe'nin kent vizyonuna uygun estetik yapıları desteklerken, sağlıklı kentleşmeye engel teşkil eden uygunsuz yapılar için de yönetmelik gereği, denetim, uyarı ve ceza prosedürü de eksiksiz yürütülüyor. Yanlış uygulama ve ihlaller olduğu gibi doğru ve planlara uygun yapıların sahiplerini de takdir ediyor ve örnek gösteriyoruz."dedi.