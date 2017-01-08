Kartepe'de Hedef 400 Bin Konuk

KADİR YILDIZ - İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nün aynı anda görülebildiği Samanlı Dağları'nın zirvesi Kartepe'de, kış sezonunda 400 bin kişinin ağırlanması hedefleniyor.



Doğal güzelliği, ormanları ve göl manzarasıyla dikkati çeken bin 640 rakımlı Kartepe, İstanbul'a bir saatlik uzaklığıyla yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.



Yağışın etkili olmasıyla kar kalınlığı 2,5 metreyi bulan Kartepe'deki kayak merkezinin yetkilileri, verimli bir kayak sezonu geçirmeyi öngörüyor.



Kartepe Kayak Merkezi Müdürü Önder Sıkıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Aralık'tan itibaren merkezde kayak yapılmaya başlandığını belirterek, kar kalınlığının son yağışla yaklaşık 2,5 metreye ulaştığını söyledi.



Kar yağışı nedeniyle şu anda sezondan memnun olduklarını dile getiren Sıkıcıoğlu, şöyle konuştu:



"Kış sezonunda ağırlayacağımız ziyaretçi sayısı, 400 bin kişiye çıkacak. Misafirlerimiz kardan ve tesisten memnunlar. Geçen yılki sezonda lodos bizi olumsuz etkilemişti ama şu anda çok iyi gidiyor. 12 ay açık bir tesisiz. Spor köyü olma yolunda ilerliyoruz. Yazın futbol takımlarının kampları oluyor ve bu yıl kapalı spor salonunu tamamladık. O nedenle salon sporlarında mücadele eden takımlar da artık burayı tercih edebilecek. Yıl bazında sezonu 7 ayın üzerine çıkardık."



"Sezon, geçmiş yıllara göre daha iyi geçecek"



İstanbul'a bir saatlik mesafede olmalarından dolayı Kartepe'nin lokasyon avantajı bulunduğunu anlatan Sıkıcıoğlu, kayak sezonunda Arap ve Ortadoğu ülkelerinden gelen yabancı turistleri ağırladıklarını söyledi.



Sıkıcıoğlu, tesisin 300 oda ve 10 villadan oluştuğunu, yaklaşık bin 200 ziyaretçiyi ağırlayabildiklerini belirterek, 17 tane kayak pistleri bulunduğunu ve bunların çok fazla risk içermediğini ifade etti.



Kayak merkezinin çevresindeki illerde yaklaşık 20 milyon insanın yaşadığını vurgulayan Sıkıcıoğlu, şunları söyledi:



"Bazen burada zorlanıyoruz ama elimizden geldiği kadar ziyaretçiye yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kış sezonu geçmiş yıllara göre daha iyi geçecek. Burası çok avantajlı. İstanbul'dan insanlar günübirlik gelip kayak yapıp geri dönebiliyor. Umarım kar yağışı böyle devam eder. Yaz aylarında Ortadoğu ülkelerinden misafir çok geliyor. Kışın da Arap ülkelerinden ciddi talep görüyoruz. Zaman zaman Güney Koreli misafirler de geliyor."



"En büyük talebimiz sağlık ocağı ya da poliklinik"



Sıkıcıoğlu, Kartepe'nin bölge için önemli bir merkez olduğunu dile getirerek, "Devletimizin desteğine ihtiyacımız var. Onlar olmadan biz burada başarılı olamayız. En büyük talebimiz bir sağlık ocağı ya da bir poliklinik gibi bir tesisin olması. Ben bu konuda kendi tesisimi kullandırmaya hazırım. Bu konuda gerek devletten gerekse özel sektörden destek bekliyoruz." diye konuştu.