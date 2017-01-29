Kartepe'de Güneş ve Kar Keyfi

KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'ndeki kayak merkezinde güneşin yüzünü göstermesiyle tatilciler güzel havanın ve kayak yapmanın keyfini çıkardı.



Kartepe kayak merkezinde günlerdir kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı 220 santime ulaştı. Bugün güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte kayak tutkunları pistlere akın etti Telesiyejlerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, tatilciler Kartepe'nin zirvelerine çıktı. Tatilciler kayak için uygun havanın oluşmasıyla karla kaplı tepelerden aşağı kayarak ve snowboard yaparak aşağı indi. Günübirlik tatilciler de çocuklarıyla eğlenmenin keyfini çıkardı. Her yaştan tatilciler kızaklarla tepelerden aşağı kayarken sevinç çığlıkları attı. Sömestr tatili nedeniyle anne ve babalarıyla zaman geçiren çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi.



Kartepe'de tatil yapan Koray Köşken, "5 gündür sis vardı. Hava açıldı bugün, son tatil günümüz ama çok eğlenceli geçiyor şimdi" dedi.



Sömestr tatili için ailesiyle birlikte Kartepe'ye gelen 8 yaşındaki Kaan Çil ise "Karne aldığım için Kartepe'ye geldim. 2 senedir kayak yapıyorum ve çok eğleniyorum" dilye konuştu. - Kocaeli