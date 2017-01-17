Kartepe'de Geyiklerin de Karnı Doyuyor

Ağır kış şartları sebebiyle aç kalan geyiklere yardımcı olan Sultaniye Mahallesi sakinlerine belediye ekipleri de tedarik ettiği yemleri geyiklerin yol güzergahına balyalar halinde bırakarak destek oldu.

Sultaniye Muhtarı Ahmet Özkılıç, verdiği destek için Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkür etti. Köy statüsünden mahalle statüsüne kavuşan bölgenin kış turizmine önemli katkı sağladığına dikkat çeken Muhtar Özkılıç, "Doğal yaşamda çıplak gözle görülen geyik ve diğer hayvanlara bölgemizde belirli aralıklarla yem bırakmaktayız. Soğuğa ve açlığa direnen geyikler için de yonca balyalarını Kartepe Belediyemizin yardımlarıyla karda üst kesimlere kadar ulaştırıyoruz" dedi.

Kartepe Belediyesi yetkilileri de, "Eşsiz doğa güzelliğine sahip ilçemizde yaban hayatının da desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara belediye olarak her zaman destek olmaktayız. Bölgede geyiklerin yaban hayatına yenik düşmemesi için bölge halkının çabalarına da katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Ekolojik dengenin korunmasının geleceğimiz için çok önemli olduğunun bilincindeyiz" dedi.