Kartepe'de Camilere Çevre Düzenlemesi

Kartepe Belediyesi, ilçedeki ibadethanelerin eksikliklerinin giderilmesi yönündeki çalışmalarını cami cemaatlerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyor.



Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cami cemaatlerinin taleplerini çözüme kavuşturmak için yoğun bir çalışma içerisinde bulunuyor. Bu kapsamda ekipler Suadiye mahallesi Harmanlık sokak üzerinde bulunan Ulu Cami avlusunda çevre düzenlemesi çalışması başlattı. Ulu Cami çevre düzenleme projesi kapsamında, cami çevresi dekoratif beton duvar ile çevrelendi. 900 metrekarelik alanda parke çalışması yapıldı.



Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Her şey Kartepeliler için. Halkımızın beklentilerine karşılık veren düzenlemelerimiz geniş bir yelpazede sürmektedir. Yeni yılda da Kartepe'ye değer katan çalışmalarımız artarak devam edecektir" dedi. - KOCAELİ