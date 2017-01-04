Kartepe Belediyesi Her Zaman Yanınızda

Uyguladığı sosyal belediyecilik anlayışı ile her fırsatta "Devletimizin şefkat elini ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracağız." diyen Başkan Üzülmez, göreve geldiği günden bu yana projelerine de bu yönde öncelik vererek devam ediyor.

Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, yardıma ihtiyacı olan vatandaşların belediyeye verdikleri dilekçeler üzerinden yerinde tespit ve inceleme yaparak, Kartepe'nin gerçek ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışıyor. Kartepeliler ve kamuoyu tarafından büyük takdir gören, Kartepe Belediyesi tarafından yapılan gıda yardımları, giyim yardımları, hasta sandalyesi, medikal malzeme ya da sıcak yemek yardımları gibi bir çok alanda hizmet de artarak devam ediyor. Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları müdürlüklerine yardım amaçlı müracaat eden Kartepeli hemşehrilerine daha iyi hizmet sunabilmek için kendilerine gelen evrakları titizlikle inceliyor. Sosyal Yardım İşlerinin vatandaşlardan başvuru için istedikleri evraklar ise şu şekilde;

1-Dilekçe (kişinin kendi el yazısı ile)

2-Fakirlik belgesi (muhtarlıktan edinilebilir)

3-Aile reisinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (Kaymakamlık'tan edinilebilir)

4-Verilen dilekçe ile tapudan mal beyan dökümü (Kaymakamlık'tan edinilebilir)

5-Ailedeki 16 yaş büyüklerin SGK dökümleri (SGK Dumlupınar / Köseköy)

Başvuru yapan vatandaşların evrakları, sosyal inceleme görevlisi personel tarafından en geç 15 gün içinde yapılmakta ve 15 günde bir yapılan sosyal yardım komisyonunda çıkan karar sonucunda hizmet Kartepeli vatandaşların evlerine kadar gitmekte.

Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden faydalanmak isteyen Kartepeliler, bizzat veya mahalle muhtarları aracılığı ile Kartepe Belediyesi Sosyal Yardımlar Müdürlüğü'ne başvurabilirler.