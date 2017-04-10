Kartepe Atla Terapi Merkezi İnşaatı Hızla Yükseliyor

Kartepe Belediyesi'nin engellilerin sağlık hizmetinde kullanılmak üzere projelendirdiği Atlı Terapi Merkezi inşaatı hızla devam ediyor.



Kartepe Belediyesi'nin engelli vatandaşlar için geliştirdiği "Engeller Atla Aşılıyor, Umutlar Taşınıyor" adlı ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından da Altın Karınca Sosyal Belediyecilik Ödülü verilen projesi inşaatı hızla yükseliyor.



Türkiye'de örnek olacak bu proje sayesinde Kartepe, turizmin ardından atla terapi ile de marka olmaya aday. Atla Terapi Projesi ile kas ve gelişme hastalıkları, down sendromu, otizm, spastizm gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde atla terapi yöntemini kullanarak sağlık turizmini geliştirmek ve canlandırmak amaçlanıyor. Özellikle sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerin gelişme çağındaki engelli çocuklarının atla terapilerinin sağlanacağı proje Karatepe Mahallesinde hayat bulacak.



Atla Terapi Merkezi Tesis içerisinde; 13 araçlık otopark, tesis girişinde giriş arkadları, 81 metrekare idari bina, her biri 11 metrekare olan 8 adet ahır binası, 157 metrekare depo binası, 189 metrekare kafeterya- soyunma odaları binası, 800 metrekare kapalı manej, 2 bin 500 metrekare açık manej alanı, atla gezinti yolu, 8 adet ahıra 18 metrekare balkon padok, 4 adet 20 metrekare açık padok, yeşil alanlar, evcil hayvan kümesleri ve çocuk oyun alanları yer alacak. Tesis bir gün içinde 8 engelli bireye terapi, 20 sporcuya da binicililik eğitimi verilebilecek kapasitede planlanmış olup, tesiste toplam 28 seans terapi ve binicilik eğitimi verilmesi hedefleniyor. Projenin devamında binicilik müsabakaları, atlı doğa sporları, atlı okçuluk sporlarının yapılmasını da amaçlayan Kartepe Belediyesi, yakın zamanda Hipoterapi Çalıştayı da yaparak projeyi bilimsel, bölgesel ve sağlık turizmi etkileşimleri açısından da ele alacak.



Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Atla terapi yöntemine olan yoğun talep Türkiye'den ve yurt dışından insanların bölgemize gelmesini sağlayacaktır. Şehrimizde, atla terapi yöntemini ilk hayata geçiren belediye olarak bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Projemiz, bölgemize örnek olacaktır. Yenilikçi ve çözüm odaklı uygulamaların şehrimizde hayata geçirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ