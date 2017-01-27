Kartepe Alo Evlat Hattı Gönülleri Mest Etti

Kartepe'nin Alo Evlatları, "İhtiyacınız olduğunda evladınız kapıda" sloganıyla, Kartepeli hemşehrilerinin iyi günde kötü günde yanlarında olan ve bir evlattan istenebilecek temel ihtiyaçların karşılamak üzere, ihtiyaç sahibi vatandaşlardan gelen taleplere karşılık vermek için gittikleri hane halkının yüzünü güldürüyor.

Hayatlarında İlk Kez Sinemaya Gittiler

Belediyenin şefkat elini ilçe sınırları içindeki hemşehrilerine ulaştıran Kartepe'nin Alo Evlatları; ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların hastalıklarında, ev ve kişisel temizliklerinde, tadilat ihtiyaçlarında bir telefon kadar yakınlar. Gerçek ihtiyaç sahiplerinin her türlü ihtiyaçlarında imdatlarına koşan ve işini severek yapan Alo Evlat Hattı ekibi, bütün bunların yanısıra sevgi, ilgi ve şevkat eksikliği duyanlar için de moral ve motivasyon kaynağı oluyorlar. Aradaki sevgi ve gönül bağını güçlendirmek üzere Alo Evlat Hattı Ekibi, hizmet verdiği baş tacı büyüklerine çok özel bir sürpriz hazırladı. Hayatlarında daha hiç sinemaya gitmemiş olan Kartepeli amca ve teyzeler, Özdilek AVM 'de "Olanlar Oldu" isimli komedi filmini izleyerek keyifli dakikalar geçirdi. Belki günlerce, haftalarca evlerinden çıkmayan, kendi küçük dünyalarındaki hayatı şükürle yaşamaya devam eden yaşlılar, kendileri için hazırlanan bu hoş sürprizle mest oldular ve hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler. Etkinliğe katılan büyükler , projenin kurucusu Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez' e ve Alo Evlat Hattı ekibine teşekkür edip, bol bol dua ettiler.

Alo Evlat Hattı'nın 371 11 71 nolu telefonuna 7/24 kolaylıkla ulaşabilen Kartepeli vatandaşlara temel ihtiyaçların karşılanması noktasında yardımcı olan görevliler, bayram, tatil, hafta sonu demeden yaşlı ve ihtiyaç sahibi Kartepelilerin yanında oluyor. Kimi zaman temel gıda ihtiyaçlarını tedarik ederek kimi zaman sadece elleri öpüp, dertlerini dinleyerek yalnızlıklarını paylaşmak üzere evlere konuk olan Kartepe Belediyesi Alo Evlat Ekipleri, Kartepe'den ve dışarıdan bol bol hayır duası almaya devam ediyor.