Kartallı Çocuklara Unutulmaz 23 Nisan Eğlencesi
Kartal Belediyesi ilçe meydanında ve 5 ayrı mahallede yaptığı şenliklerde Kartallı çocukların unutulmaz bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçirmesini sağladı.
Kartal Belediyesi ilçe meydanında ve 5 ayrı mahallede yaptığı şenliklerde Kartallı çocukların unutulmaz bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçirmesini sağladı.
Kartal Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuk şenliği düzenledi. Kartal Meydanda oluşturulan etkinlik alanındaki şenlik renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik öncesinde çocuklar aileleriyle birlikte Neyzen Tevfik Meydanı'ndan Kartal Meydana kadar yürüyüş yaptı. Grubun etkinlik alanına ulaşmasıyla 23 Nisan Çocuk Şenliği başladı.
Buradaki etkinliğe Kartal Belediye Başkan Vekili Gülcemal Fidan ile başkan yardımcıları, çocuklar ve aileleri katıldı. Çocuklar ve aileleri hep birlikte saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Anaokulu ve ortaöğretim öğrencilerinin okuduğu öğrenci andı ile yaptığı gösteriler büyük beğeni topladı. Etkinlik sonunda hayat bayram olsa şarkısını söyleyen öğrenciler barış güvercini uçurdu.
Etkinlikle ilgili konuşan Kartal Belediye Başkan Vekili Gülcemal Fidan, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Büyük Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak bir hanedandan bir diktatörden egemenliğin halka teslim edildiği günün anlamıdır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandığı gibi Kartal'da da coşkuyla kutlanmaktadır" dedi.
Kartal Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ilçe genelinde 5 ayrı noktada çocukların doyasıya eğlenerek iyi bir bayram geçirmesi için etkinlik alanları oluşturdu. Kartal Sokak Şenlikleri adıyla yapılan etkinliklerde Soğanlık, Uğur Mumcu, Yakacık Topselvi ve Hürriyet Mahalleleri'ndeki oyun alanlarında çocuklar doyasıya eğlendi. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay da çocukların eğlencesine ortak oldu.
Kartal Sokak Şenlikleriyle ilgili konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, "Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet ve en büyük armağanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. Yılında tüm halkımız ve çocuklarımız bu gerçeğin farkına varsın bunu mutlu eğlenceli bir şekilde kutlaması amacıyla birbirinden farklı 5 yerde Yalı Mahallesi'nde, Uğur Mumcu'da, Hürriyet Mahallesi'nde, Soğanlık ve Yakacık'ta etkinlik yaparak kutlamaları Kartal'ın geneline yaydık" dedi. - İSTANBUL