Kartalkaya'da Yoğunluk Devam Ediyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezinden Kartalkaya'ya gelen tatilciler, zaman zaman etkili olan sis ve rüzgara rağmen vakitlerini, kayak ve snowboard yaparak geçiriyor.



Bolu'ya 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının 3 metreye yaklaştığı kayak merkezinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor.



Toplam iki bin yatak kapasiteli 5 otel, hafta içi yüzde 80 ila 90 arasında doluluk oranıyla hizmet veriyor.



Tatilciler, vakitlerini toplam uzunluğu 50 kilometreyi bulan pistlerde, zaman zaman etkili olan sis ve rüzgara aldırış etmeden kayak ve snowboard yaparak geçiriyor.



Öte yandan bazı tatilciler, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kartalkaya yolunun merkeze yakın bölgelerinde zor anlar yaşadı.



Araçları yolda kalan sürücülere diğer tatilciler yardımcı olurken, bazı araçlar ise traktörlerle çekildi.