Kartalkaya'da Yarı Yıl Bereketi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya Kayak Merkezinde yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.



Sömestir sezonunun en hareketli dönemini geçiren Kartalkaya'da bulunan oteller, yüzde 95 doluluğa ulaştı.



Tatillerini çocuklarıyla geçirmek isteyen aileler, kar kalınlığının yaklaşık 3 metre olduğu Kartalkaya'ya geldi.



Tatilciler vakitlerini, güneşli havada otellerin kayak pistlerinde kayak ve snowboard yaparak geçiriyor.



Bazı tatilciler çocuklarıyla kayak kaparken bazı aileler çocuklarıyla bölgede bulunan kayak okullarında kayak yapmayı öğreniyor.