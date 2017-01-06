Kartalkaya'da Kayak Keyfi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yoğunluk yaşanıyor.



Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve Türkiye'deki tüm kayak merkezleri arasında 2 metre 20 santimetrelik kar kalınlığıyla ilk sırada yer alan Kartalkaya'da bulunan oteller yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyor.



Günübirlik ve konaklamak için yurt içi ve dışından gelen tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu kayak merkezinde etkili olan tipiye rağmen kayak ve snowboad yapmanın keyfini çıkartıyor.



Öte yandan, Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri il genelinde bu akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının hafta başına kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.