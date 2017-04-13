Kartal Tarih Yazmak İçin Sahne Alıyor
Kartal, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Olympique Lyon'a konuk olacak.
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihi maçlarından birini bu akşam yapacak. Kartal, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Olympique Lyon'a konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar çıkmayı başaran Beşiktaş, yarı finale yükselme yolunda avantaj sağlamak için Fransa'nın Olympique Lyon takımının karşısına çıkacak.
İki takım arasındaki mücadele, TSİ 22.05'te Lyon Stadı'nda oynanacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis üstlenecek. Teodoro Sobrino'nun dördüncü hakem olacağı mücadelede, Carlos Gomez ile Jesus Gil Manzano ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.
MUHTEMEL 11'LER: Olympique Lyon: Lopes- Rafael, Mbiwa, Diakhaby, Morel - Tousart, Tolisso - Ghezzal, Fekir, Valbuena - Lacazette
Beşiktaş: Fabri- Gökhan G., Marcelo, Mitrovic, Tosic - Atiba, Oğuzhan - Babel, Talisca, Adriano - Cenk
ABOUBAKAR CEZALI
Beşiktaş'ta cezalı Vincent Aboubakar, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlı takımın son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 3 maçla cezalandırılan Aboubakar, Olympique Lyon karşısında oynayamayacak.
Olympique Lyon'da ise Maxime Gonalons, cezası nedeniyle bugün takımını yalnız bırakacak.
SINIRDAKİLER
Çeyrek final ilk maç öncesi iki takımda da kart sınırında oyuncular bulunuyor.
Beşiktaş'ta oynamaları halinde Marcelo Guedes, Oğuzhan Özyakup ve Caner Erkin bugün kart görmeleri durumunda rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
Fransa temsilcisinde ise Maxwel Cornet, Sergi Darder, Rafael ile Lucas Tousart, kart sınırında yer alıyor.