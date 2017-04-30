Kartal Meydanı'na Srebrenica Soykırım Anıtı Dikildi

Bosna'da 1995 yılında Sırplar tarafından katledilen 8 binden fazla Srebrenicalı Müslüman anısına yaptırılan Srebrenica Soykırım Anıtı Kartal Meydanı'na dikildi.



Kartal Belediyesi, 1995 yılında Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerin gözleri önünde yapılan Srebrenica Soykırımı'nı unutturmamak adına Kartal Meydanı'na Srebrenica Soykırım Anıtı dikti. Belediye tarafından düzenlenen heykel yarışmasında birinci olan Gürcü Heykeltıraş Jhon Gogaberishvili tarafından yapılan anıtı ilçe meydanına dikme kararı aldı. 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da yaşanan en büyük ve kanlı soykırım olma özelliği taşıyan Srebrenica Soykırımı'nda Birleşmiş Milletler Barış Gücü kontrolünde görev yapan Hollandalı askerlerin göz yummasıyla ağır silahlı Sırp askerleri ve paramiliter Sırp çeteleri tarafından 8 binden fazla Bosnalı Müslüman kadın çocuk demeden katledildi.



Her yıl yeni yeni mezarların ortaya çıktığı insanlığın yüz karası katliamla ilgili Türkiye'de Srebrenica Soykırım Anıtı adıyla dikilen ilk anıt olma özelliği taşıtan anıtın açılışına Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Kartal Belediye Başkanı Op.Dr. Altınok Öz, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç ile Türkiye'de yaşayan Bosna Hersek vatandaşlarının kurduğu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında başlayan programda yaşana soykırımla ilgili kısa bir belgesel izletildi. Ayrıca ünlü sanatçı Haluk Levent, Srebrenica Soykırımı için bestelediği şarkıyı söyledi. Yapılan konuşmalar sonrasında Srebrenica'da hayatını kaybeden Bosnalı Müslümanlar için dua edildi. Yapılan dualar sonrasında ise Srebrenica Soykırım Anıtı açıldı.



Srebrenica Soykırım Anıtı'nı Kartal Meydanı'na dikilmesini sağlayan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, "Bir dini kimlikle etnik kimliğin yan yana getirilip Avrupa'nın ortasında Birleşmiş Milletler gözetiminde katledilmesinin karşısında durmak için bunu unutturmamak için, bir yarışma düzenlemiştik. Bu yarışmada ödül kazanan eser çok manevi bir eser. Arkadaki kitle Bosna'nın ana gövdesini oluşturuyor. Yanda dağılmış olanlar tarih boyunca mükerrer olarak hayatını kaybedenleri en öndeki parça ise soykırımı ifade ediyor. Son yok ediliş ile ana gövde arasında ise iplerle gönül bağı oluşturuldu. Bu bağ Kartal'da da kuruldu" dedi. - İSTANBUL