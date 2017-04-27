Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişelerini Tutan Askerler Hakim Karşısına Çıkacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerinin kontrol altına alınmaya çalışılması ve bu sırada 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 30'u tutuklu 117 askerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına, 10 Temmuz'da Silivri'de başlanacak.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başar ve Hikmet Pak tarafından 15 Temmuz'da Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerini tutan 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı ve Kara Harp Akademisi personeline ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.



İddianameyi kabul eden mahkeme, yargılamanın, 10 Temmuz'da Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yer alan salonda yapılmasına karar verdi.



Duruşmaların da 11, 12, 13 ve 14 Temmuz'da sürdürülmesini kararlaştıran heyet, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 30 sanığın tutukluluk halinin devamına, diğer tutuksuz sanıkların da duruşmada hazır bulunması için tebligat yapılmasına hükmetti.



İddianameden



İstanbul'da darbe girişimine ilişkin hazırlanan 21. iddianamede, 30'u tutuklu, 117 asker "şüpheli", çıkan olaylarda yaralanan 11 kişi de "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.



Sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



İddianamede ayrıca "kasten yaralama" suçundan Üsteğmen Ersin Gelen ve Yüzbaşı Süleyman Yıldırım'ın altışar yıldan 18'er yıla, sanık Yüzbaşı Rüstem Üstünel'in 4 yıldan 11 yıla, sanık Ali Özler'in de 9,5 yıldan 28 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep ediliyor.



Sanıkların darbe kalkışmasına bilerek ve isteyerek iştirak ettikleri, girişim sırasında 23. Motorlu Piyade Alayı, Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerinde görev aldıkları anlatılan iddianamede, sanıkların stratejik öneme sahip Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerini kontrol altında tutmaya, söz konusu bölgedeki trafik akışını kontrol etmeye çalıştıkları aktarılıyor. Sanıkların darbe girişiminde görevlendirilen tüm birliklerin Anadolu yakasında hedeflenen bölgelere rahatça ulaşabilmeleri ve kalkışmaya müdahale etmesi muhtemel unsurların hareket kabiliyetlerinin sınırlandırılması amacıyla bu iki bölgenin kontrolünü hedeflendiği vurgulanıyor.



Cezaevinde intihar eden subay bu dosyanın şüphelisiydi



Kartal Köprüsü'ne intikal eden bazı sanıkların ayrıca kalkışmaya tepki göstermek ve engel olmak amacıyla çevrelerinde toplanan bazı vatandaşları kasten yaraladıkları belirtilen iddianamede, 23. Motorlu Piyade Alayı ve komuta kademesi hakkında detaylı bilgilere yer veriliyor. İddianamede, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) görevi üstlenen askeri birliklerden biri olan ve üç taburun bulunduğu bu alaydaki 3. Tabur Komutanı'nın, tutuklandıktan sonra Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde intihar eden Yarbay İsmail Çakmak olduğu belirtiliyor.



İddianamede, 15 Temmuz'da saat 20.00-21.00 arasında Tabur Komutanı Yarbay İsmail Çakmak'ın bölük komutanlarını mesaiye çağırdığı anlatılarak, Alay Komutanı Topçu Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse'nin sözlü emri üzerine tümen içi telsizin çevrim grubundan çıkılması nedeniyle telsiz konuşmalarının kaydının yapılmadığı ifade ediliyor.



Kalkışmada nerelerin kontrol altına alınacağı, 15 Temmuz günü kritik bölgelere hangi birliklerden ne kadar personel, araç, gereç sevk edileceği, birlikleri kimin yöneteceği gibi hususların daha önceden tartışılarak karara bağlandığı vurgulanan iddianamede, bizzat darbe toplantılara katılan Kurmay Albay Özköse'nin alınan kararlar doğrultusunda önemli kara yolu geçiş noktalarından olan Kartal Köprüsü ve Samandıra gişelerini kontrol altına almakla görevlendirildiği kaydediliyor.



İddianamede olay günü saat 23.00 sıralarında 23. Motorlu Piyade Alayı'ndan 5 subay, 3 yedek subay, 8 astsubay, 23 uzman erbaş, 129 erin silahlı ve teçhizatlı bir şekilde nizamiyeden çıktıkları ve daha önceden yapılan planlamalar doğrultusunda bir kısmının Kartal Köprüsü'ne, bir kısmının ise Samandıra gişelerine doğru harekete geçtikleri anlatılıyor. Bazı sanıkların ise alay içeresinde kalarak burada faaliyetlerde bulundukları, ihtiyaç duyulduğunda İstanbul genelindeki diğer bölgelere sevk edilmek üzere hazır bekletildikleri anlatılan iddianamede, darbe kalkışması kapsamında Samandıra gişeler bölgesine giden askeri personelin kolluk güçlerinin müdahalesi ve vatandaşların tepki göstermesi üzerine bulundukları yerden ayrıldıkları kaydediliyor.



Kartal Köprüsü'ndeki faaliyetlere katılan askeri birlik içerisinde yer alan 4'ü subay, 4'ü astsubay, 14'ü uzman erbaş ve 76'sı er-erbaş olmak üzere 98 sanığın bazılarının kışlalarına geri dönerken, bir kısmının kolluk kuvvetlerince Kartal Köprüsü mevkisinde, bir kısmının Tuzla Piyade Okulunda, bir kısmının da Maltepe'deki Manolya Sitesi otoparkına sığındıkları yerlerde yakalandıkları hatırlatılıyor.



Bu sırada askeri aracın üzerinde vatandaşlarca yakalanan sanıklar Rüstem Üstünel ve Murat Atmaca'nın görevli polis memurlarına teslim edildikleri sırada silahlarını polise vermek istemeyerek direndiklerine vurgu yapılan iddianamede, polislerin müdahale ettiği Üstünel'in tabancasını ateşlemesi sonucu müştekilerden Aydoğan Çamoğlu, Cenk Bedir, Galip Çolak, Mücahit Türkoğlu, Uğur Türkoğlu ve Coşkun Türkoğlu'nun bazılarının silahla bazılarının da askeri aracın çarpması sonucu yaralandığı aktarılıyor.



İddianamede, Kartal Köprüsü'nde meydana gelen olaylarda görevli polis memurlarıyla olay yerine gelen vatandaşlardan 11 kişinin yaralandığını ifade edilerek, darbeci askerlere engel olmaya çalışan tanık ve müştekilerin ifadelerine yer veriliyor.