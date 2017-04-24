Kartal'ın Gururu Armina Erkan Karate Milli Takımında

Kazandığı 64 altın madalyayla 5 yıldır Kartal'ın gururu olan minik karateci Armina Erkan, Türkiye Karate Şampiyonası'nda 2 dalda kazandığı altın madalyalarla Türkiye'yi Balkan Karate Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı.



Kartal Belediyespor Kulübü sporcusu olan 10 yaşındaki Armina Erkan, elde ettiği üstün başarılar sayesinde Türkiye'yi ve Kartal'ı, mayıs ayında yapılacak olan Balkan Karate Şampiyonası'nda temsil edecek. Armina Erkan, Antalya Kemer'de düzenlenen Minik Yıldız Türkiye Karate Şampiyonası'nda tüm rakiplerini yenerek Kata (Hareket Çizimi) ve Kumite (Dövüş) dallarının her ikisinde de Türkiye şampiyonu oldu. Turnuvada her iki dalda da altın alan tek sporcu olan Armina Erkan, bu sayede milli formayı giyerek, Balkan Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. 11-15 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer'de düzenlenen Minik Yıldız Türkiye Karate Şampiyonası'nda 60 ilden 2 bin 257 sporcu madalya için tatamiye indi. Organizasyon boyunca katada 14 ferdi, 6 takım; kumitede ise 49 ferdi dalda madalya sahiplerini buldu.



"Çocuklarımız, Türk sporunun ve karatesinin geleceğidir"



Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, "Buralarda yarışan çocuklarımız, ileride ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek. Çocuklarımız, Türk sporunun ve karatesinin geleceğidir" dedi.



"Armina'mızın arkasındayız"



Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Antalya'daki şampiyonadan 64'üncü altın madalyasını kazanarak dönen ve bir kez daha Kartal'ı gururlandıran Armina Erkan'ı tebrik etti. Kartal Belediyespor Kulübü sporcusu Armina Erkan'dan hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Başkan Altınok Öz, bu desteğin daima devam edeceğini belirtti.



Armina Erkan kimdir?



2007'de İstanbul Kartal'da dünyaya gelen Armina Erkan, 3 yaşında jimnastikle başladığı spor hayatına, 5 yaşından bu yana karateyle devam ediyor. 5 yıldır, babası ve aynı zamanda hocası olan Ercan Erkan ile devam eden Armina Erkan, 10 yaşına sığdırdığı 64 altın madalya ve elde ettiği başarılarla hem Kartal'ın gururu oldu, hem de karate sporunda yurt içi ve yurt dışında çok önemli organizasyonlarda otoritelerin dikkatini çekti. - İSTANBUL