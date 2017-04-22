Kartal Final Biletini Kaptı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında Beşiktaş, gruptaki güçlü rakibi Van Edremit Belediye Spor’u 55-47 yenerek final biletini kaptı.

Kartal Final Biletini Kaptı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında Beşiktaş, gruptaki güçlü rakibi Van Edremit Belediye Spor'u 55-47 yenerek final biletini kaptı.

İskenderun Belediyesi Sakarya Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, gruptaki güçlü rakibi Van Edremit Belediye Spor'a ilk yenilgisini tattırdı ve maçı 55-47 alarak final biletini aldı.

Beşiktaş Basketbol Altyapı sorumlusu Serkan Arıca:

"Yarı finallerden birinci çıkmayı arzuluyoruz"

Beşiktaş Basketbol Altyapı sorumlusu Serkan Arıca, "Yarı finallerde oynadığımız 3 karşılaşmada 3 galibiyet almanın mutluluğunu yaşamaktayız. Van Edremit Belediye Spor karşısında aldığımız galibiyetle, gruptan çıkmayı garantiledik. Finallere birinci olarak gitmeyi arzuluyoruz" açıklamasında bulundu. - HATAY

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