Kartal Final Biletini Kaptı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında Beşiktaş, gruptaki güçlü rakibi Van Edremit Belediye Spor'u 55-47 yenerek final biletini kaptı.



İskenderun Belediyesi Sakarya Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları C Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, gruptaki güçlü rakibi Van Edremit Belediye Spor'a ilk yenilgisini tattırdı ve maçı 55-47 alarak final biletini aldı.



Beşiktaş Basketbol Altyapı sorumlusu Serkan Arıca:



"Yarı finallerden birinci çıkmayı arzuluyoruz"



Beşiktaş Basketbol Altyapı sorumlusu Serkan Arıca, "Yarı finallerde oynadığımız 3 karşılaşmada 3 galibiyet almanın mutluluğunu yaşamaktayız. Van Edremit Belediye Spor karşısında aldığımız galibiyetle, gruptan çıkmayı garantiledik. Finallere birinci olarak gitmeyi arzuluyoruz" açıklamasında bulundu. - HATAY