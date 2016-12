Kartal'daki Trafik Kazası

Kartal'da çarptığı kimyager Dilge Şen'in ölümü, Cevahir Gençoğlu'nun da yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı.



Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan taksi şoförü M.Y, işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi.



Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli M.Y, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli M.Y'nin tutuklanmasına karar verdi.



Dragos Orhantepe Mahallesi'nde 5 gün önce kimyager Dilge Şen'in (29) ölümü ve Cevahir Gençoğlu'nun yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından kaçan taksi şoförünün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.



Kazadan sonra çevredeki taksi duraklarına gitmeyen taksiler ve bölgedeki tamircileri araştıran polis ekipleri, M.Y'nin kullandığı sağ farı hasarlı taksinin bir tamirhanede olduğunu tespit etmişti. Bir süredir bağlı olduğu taksi durağına da gitmediği anlaşılan M.Y, kaldığı belirlenen adrese yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.