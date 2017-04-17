Kartal'da Trafik Kazası : 2 Yaralı

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kartal Sahil Kordon Boyu Caddesi'nde Pendik yönüne seyir halindeki Muhittin Şentürk'ün kullandığı 34 HK 837 plakalı motosiklet, aynı yöne giden bir otomobilin temasıyla kontrolden çıkarak yolu ayıran beton bariyerlere çarptı.



Kazada motosiklet sürücüsü Şentürk ve beraberindeki 1 kişi motosikletten düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.