Kartal'da "Srebrenitsa Soykırımı Anıtı" Açıldı
Gürcü heykel sanatçısı Jhon Gogaberishvili'nin eserleştirdiği "Srebrenitsa Soykırımı Anıtı" Kartal Meydanı'nda açıldı.
Gürcü heykel sanatçısı Jhon Gogaberishvili'nin eserleştirdiği "Srebrenitsa Soykırımı Anıtı" Kartal Meydanı'nda açıldı.
Açılışa, TBMM Başkanvekili ve CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği temsilcileri, Srebrenitsa'daki soykırımın yakın tanığı Hasan Nuhanoviç ve Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz ile çok sayıda davetli katıldı.
Açılışta, Srebrenitsa'da yaşanan acıların anlatıldığı belgesel gösteriminin ardından, soykırımın tanıkları, o anları katılımcılarla paylaştı.
Büyükelçi Sadoviç, yaptığı selamlama konuşmasında, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.
Kartal Belediye Başkanı Öz de "Srebrenitsa katliamını unutmadık ve unutturmayacağız." diyerek, emperyalist güçlerin isteğiyle bu katliamın gerçekleştirildiğini söyledi.
Sahneye çıkan şarkıcı Haluk Levent ise Srebrenitsa soykırımını anlatan şarkısını seslendirdi.
Konuşmaların ardından katliamda ölenler için dua edildi. Daha sonra anıtın ve "Ölüm Yolunda Barış İçin Yürüyenler" başlıklı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.