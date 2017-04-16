Kartal'da Oy Sayımı Sırasında Kavga: 2 Yaralı

Kartal'da bir okulda oy sayımı sırasında çıkan kavgada 2 sandık görevlisi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kartal İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyaların sayımı sırasında sandık görevlileri arasında kavga çıktı. Oy sayımı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında 2 kadın görevli hafif şekilde yaralandı.



Kavganın ardından okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın görevliler ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Öte yandan okulda sayım işlemi tamamlanan sandıklar polis nezaretinde İlçe Seçim Kuruluna taşındı. - İSTANBUL