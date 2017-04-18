Kartal'da kaybolduktan sonra Tuzla'da ormanlık alanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ü öldürdüğü gerekçesiyle sanık Ersin Kaşıkçı "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, cinayeti azmettirdiği öne sürülen anne Türkan Karakütük beraat etti.