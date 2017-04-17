Kartal'da Hırsızlık Girişimi Güvenlik Kamerasında - Istanbul

Kartal'da bir kişinin markette hırsızlık girişiminde bulunması güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, Topselvi Mahallesi Sarıköy Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olay hırsızlığın gerçekleştiği marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



Görüntülerde şahsın marketin arka camını kırarak içeriye girdiği, ardından para kasalarını karıştırdığı görülüyor.



Haber verilmesinin ardından inceleme başlatan polis ekipleri hırsızı yakalamak üzere çalışma başlattı.