Kartal Belediyesi Thm Korosu'ndan Muhteşem Konser

Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Ocak ayı etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde salonu tıklım tıklım dolduran Kartallılara muhteşem bir konser verdi.



Kartal Belediyesi bünyesinde 2009 yılında kurulan eğitmen ve şef Özgür Doğan yönetimindeki 75 kişilik Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu (THM), dinleyenlere müzik ziyafeti sundu. Konsere Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Keriş, Gökhan Yüksel, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Adem Uçar, Kartansaş Genel Müdürü Düzgün Çapar ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.



Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Şefi Özgür Doğan yönetimindeki koro; 5 müzisyen, 70 korist ile repertuarındaki 21 eseri solo ve koro olarak seslendirdi. Konserde, Türkiye'nin çeşitli yörelerinden seslendirilen eserlerin yanı sıra "Uzun ince bir yoldayım", "İnsan olmaya geldim", "Vurun Antepliler", "İzmir'e doğru", "Söylenir gezersin", "Barış güvercini uçsun dünyada", "Elindedir bağlama", "Kaçma güzel kaçma ben adam yemem", "Candan ileri", "Anam ağlar", "Ha bu ander sevdaluk", "Sabah olsun", "İzmir'in dağlarında çiçekler açar" gibi birbirinden güzel eserler de başarıyla seslendirildi.



"Sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazı kültür ve sanattır"



Konser sonunda koro adına şef Özgür Doğan'a çiçek takdim etmek üzere sahneye çıkan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, "Kartal'da Başkanımız Sayın Op. Dr. Altınok Öz'ün göreve geldiği 2009 yılından bu yana Başkanımızın öncülüğünde kültür ve sanat adına çok sayıda proje uygulandı. Sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazı kültür ve sanattır. Başkanımızın sayesinde Kartal'ımız kültür ve sanatın merkezi haline gelmiştir. Kültür merkezlerimizde her ay birçok etkinlik Kartallılara ücretsiz sunuluyor. Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu da Kartal Belediyesi için önemli ve değerlidir. Değerli saz ve söz sanatçılarımızın bizlere yaşattığı güzellikler için kendilerine teşekkür ediyorum. Türk Halk Müziğine değer veren ve bu salonu tıklım tıklım dolduran sizlere de Başkanımız adına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" dedi.



Başkan Yardımcısı Gökhan Yüksel, konuşmasının ardından şef Özgür Doğan'a Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz adına çiçek takdim etti. Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği şefi Özgür Doğan ise "Bizlere ve sizlere bu güzellikleri yaşatan, belediyemizin sanatına ve kültürüne katkı sunan başta değerli başkanımız Op. Dr. Altınok Öz olmak üzere bizi burada yalnız bırakmayan başkan yardımcılarımız ve sanatsever siz Kartal halkına koromuz adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti. - İSTANBUL