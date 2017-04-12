Kartal Belediyesi'nden Referandumda Sandığa Engelsiz Ulaşım Hizmeti

Kartal Belediyesi, 16 Nisan Pazar Günü yapılacak referandum da, sandığa gitmekte güçlük çeken engelli ve yaşlı vatandaşlara ulaşım hizmeti verecek.



Kartal Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayan, sandığa erişimde güçlük çeken engelli ve yaşlı vatandaşların 16 Nisan Pazar günü yapılacak Anayasa değişikliği referandum una katılımı ve yurttaşlık görevlerini engelsiz olarak yerine getirebilmeleri için ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak.



Kartal ilçe sınırları içerisinde ikamet eden, sandığa erişimde güçlük yaşayan engelli ve yaşlı vatandaşların, en geç 14 Nisan Cuma Günü mesai bitimine kadar bilgilerini yazdırmaları gerekiyor. - İSTANBUL