Kartal Belediyesi Kreş Öğrencileri Polis Günü'nü Kutladı
Kartal Belediyesi kreş öğrencileri minikler, 10 Nisan Polis Günü ve Türk Polis Teşkilatının 172. yıldönümü kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Kartal Belediyesi kreş öğrencileri minikler, 10 Nisan Polis Günü ve Türk Polis Teşkilatının 172. yıldönümü kapsamında Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Minikler polislerle birlikte pasta keserek Polis Günü'nü kutladı.
Kartal Belediyesi Atalar Merkez Kreş öğrencileri, Kartal Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Yaşar Zehir'i makamında ziyaret ederek 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı. Ziyarette Kreş Müdürü Nazlı Enif Dipşar da hazır bulundu. Kartal Emniyet Müdürlüğünün bazı birimlerini gezen minik öğrenciler, daha sonra Polis Günü'nü kutlamak üzere, yanlarında getirdikleri pastayı polislerle birlikte kesti. Kartal İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Yaşar Zehir de miniklere hediyeler vererek teşekkür etti.
Kartal Belediyesi Kreşler Müdürü Nazlı Enif Dipşar, "10 Nisan Polis Günü'nüzü kutluyoruz. Emniyetimizin, kolluk kuvvetlerimizin, bizim ve ülkemizin huzuru için gece gündüz görev başında olması bize huzur veriyor. Sizlere teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL