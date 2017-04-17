Kartal Belediyesi, İstanbul Kulüpler Şampiyonası Satranç Turnuvası'na Ev Sahipliği Yapıyor
İstanbul Kulüpler Şampiyonası Satranç Turnuvası, Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kartal Belediye Spor Kulübü satranç salonunda başladı.
İstanbul Kulüpler Şampiyonası Satranç Turnuvası, Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kartal Belediye Spor Kulübü satranç salonunda başladı.
İstanbul Anadolu Yakası Satranç Kulüpleri, İstanbul Kartal Belediye Spor Kulübü, Marmara Üniversitesi Spor Kulübü, Uğur Mumcu Spor Kulübü, Pendik Satranç Spor Kulübü Derneği, Sarıgazi Spor Kulübü Derneği, Bağlarbaşı Spor Kulübü, İstanbul Haydarpaşa Lisesi Spor Kulübü, Kartal Gücü Spor Kulübü Derneği, Özel Denizatı İlköğretim Okulu Spor Kulübü ve Soğanlık Spor Kulübü'nün katıldığı turnuva, 5 tur üzerinden 15-23 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Kartal Belediye Spor Satranç Kulübü sorumlusu ve hocası Besim Baş, açılış konuşmasında,'Kartal Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz'ün satranç sporuna verdiği önem ve bu yönde yaptığı çalışmalarla Kartal'da bu spor büyük bir ilerleme kaydetmiş ve ilçemiz birçok yetenek kazanmıştır. Satranç kulüplerini, Kartal Belediyesi'nin satranç Kulübü binasında ağırlamaktan ve yarışmacı olarak görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizi bu günlere getiren ve Kartal'da satrancın sevilmesi ve gelişmesinde büyük emekleri olan Başkanımız Altınok Öz'e çok teşekkür ediyoruz" dedi. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından İstanbul Kulüpler Şampiyonası Satranç Turnuvası başladı. 2016 - 2017 İstanbul Kulüpler Şampiyonası Satranç Turnuvası, 23 Nisan'da dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erecek. - İSTANBUL