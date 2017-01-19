Kartal Arena'da Durdurulamıyor

FutbolArena Detay - Türkiye Kupası D grubu 5. hafta maçında Vodafone Arena Stadı'nda Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayan Beşiktaş sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



BEŞİKTAŞ'IN VODAFONE ARENA PERFORMANSI



Beşiktaş geçen sezon 28. haftada Bursaspor ile oynadığı lig maçında Vodafone Arena'yı açmıştı. Kartal bu maçla birlikte yeni stadında geride kalan dönemde 17 maça çıktı.



Beşiktaş bu maçların tamamında rakiplerine gol atarken toplamda 17 maçta tam 40 gol atmayı başardı. Bu maçların hiçbirinde sahadan yenik ayrılmayan Beşiktaş, yeni stadında oynadığı 17 resmi maçın 12 tanesini kazanırken beş tanesinde berabere kaldı.