Kartal Arayı Açtı

Adanaspor karşısında galibiyete uzanarak puanını 64'e çıkaran Beşiktaş, en yakın rakibi Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 7 yaptı ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Adanaspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 64'e çıkarmayı başardı. Şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen siyah-beyazlılar, en yakın rakibi olan Medipol Başakşehir'le arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atmış oldu. Önümüzdeki hafta Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Kara Kartal, rakibini mağlup etmesi durumunda puan farkını 10'a çıkarmış olacak. - İSTANBUL