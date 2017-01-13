Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kış Etkinlikleri kapsamında "Geçmişten Günümüze Halep" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.
Lisenin konferans salonunda açılan sergide, Anadolu Ajansı foto muhabirlerince çekilmiş Halep fotoğrafları sergileniyor.
Açılışa okul müdürü Mitat Tekçam ile AA foto muhabirleri Sinan Gül, Salih Zeki Fazlıoğlu ve öğrenciler katıldı. Sergide, Halep'in iç savaş öncesi ve sonrası fotoğrafları görülebiliyor.
Serginin yanı sıra çeşitli söyleşiler, tiyatro gösterisi ve film gösterimlerinin yer aldığı etkinlikler, 19 Ocak'a kadar sürecek.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kış Etkinlikleri"
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kış Etkinlikleri kapsamında "Geçmişten Günümüze Halep" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kış Etkinlikleri kapsamında "Geçmişten Günümüze Halep" başlıklı fotoğraf sergisi açıldı.
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