Kartaca Müzik Festivali Sona Erdi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunuslu müzik grubu "Mraihi Brothers"ın performansı Adil el-Semali ve diğer müzisyenlere ödül verilmesi Tunus'ta düzenlenen Kartaca Müzik Festivali sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tunuslu müzik grubu "Mraihi Brothers"ın performansı
Adil el-Semali ve diğer müzisyenlere ödül verilmesi Tunus'ta düzenlenen Kartaca Müzik Festivali sona erdi. Başkent Tunus'taki Konferanslar Sarayı'nda düzenlenen kapanış gecesinde Tunuslu müzik grubu "Mraihi Brothers" sahne aldı. Gecenin sonunda Faslı "Aywa" Grubu'ndan Adil el-Semali, "Altın Tanit" ödülüne layık görüldü. Semali ödülünü Tunus Kültür Bakanı Muhammed Zeynelabidin'den aldı.