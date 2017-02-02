Karslılardan Başkan Toltar'a Davet

İstanbul Ümraniye'de faaliyetlerini sürdüren Kars Arpaçay Çanaksuyu Köyü Derneği Başkanı Abbas Aksu ve yönetimi Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ı ziyaret etti.



Kars Arpaçay Çanaksuyu Köyü Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abbas Aksu ve yönetim kurlu üyeleri Hilmi Aslan ve Bayram Ekinci Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın konuğu oldular.



Dernek Başkanı Aksu ve yönetimi ziyarette Başkan Toltar'ı dernek yönetimi tarafından 4 Şubat Cumartesi akşamı düzenleyecekleri "Kaz Gecesi'ne" davet etti.



Başkan Toltar, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Biz bu ülkenin birer fertleri olarak hepimiz kardeşiz. Ağrılısı, Karslısı, Edirnelisi hepimiz biriz ve bir bayrak çatısı altında ülkemize sevdalıyız. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz akşamı yaşadığımız hain darbe girişimi ile gördük. Ne mutlu bize ki 15 Temmuz akşamı hain darbe girişimi sonrası kenetlenerek, kardeşliğimizi, birliğimizi göstererek tüm dünyaya örnek olduk. STK'larımızın ülkesine olan bağımlılığını gördük. Onun için her yöre derneğini kendi derneğimmiş gibi görüyorum. İnşallah her hangi bir aksilik olmazsa da düzenleyeceğiniz bu güzel gecede yanınızda olmak isterim" dedi. - KOCAELİ