Karslı Çiftçiye Hayvan Küpesi Affı

Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, yasal süresinde kayıt altına alınamayan her yaştaki sığır cinsi hayvanlar, koyun ve keçi türü hayvanların bu yılın sonuna kadar idari para cezası uygulanmadan küpelenerek kayıt altına alınacağını belirtti.



Düzgün, yönetmeliklerle hayvan hareketlerinin ve hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanarak, gerekli sağlık, ıslah istatistik ve destekleme ödemeleri kayıtlarının daha düzenli tutulmasının amaçlandığını söyledi.



Kars İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, "Bakanlığımızın, konuyla ilgili iki yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereği 2017 sonuna kadar hayvanların küpelenmesi ve kayıtlarının yapılması hedefleniyor" dedi.



Dr. Hüseyin Düzgün, Türkiye'de küçük ölçekli geleneksel aile işletmeciliğinin ve göçerliğin yaygın olması, Kurban Bayramı başta olmak üzere belli dönemlerde hayvan hareketlerinin yoğunlaşması, ağır kış şartları ve coğrafi koşullarla terör gibi nedenlerden dolayı yetiştiricilerin gerekli bildirimleri zamanında yapamadığı, hayvanların da zamanında küpelenerek kayıt altına alınamadığı kaydetti.



Düzgün, yapılan yönetmelik değişiklikleriyle, daha önce kayıt altına alınamayan her yaştan sığır cinsi hayvanlarla koyun ve keçi türü hayvanların bu yılın sonuna kadar idari para cezası uygulanmadan küpelenerek, kayıt altına alınacağını ve işletmede kayıtlı hayvan mevcuduyla fiilen bulunan hayvan varlığının uyumlu olmasının sağlanacağını sözlerine ekledi. - KARS