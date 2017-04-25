Karşıyakalı Milli Okçular Yine Zirvede

Dünya ve ülke çapındaki dereceleriyle Karşıyaka Belediyespor'un gururu olan milli okçular Demir Elmaağaçlı ve Ecem Cansu Coşkun, Ulusal Egemenlik Kupası'na da damga vurdu. Kategorilerinde birinci olan sporcular, karma takım olarak yine zirvede yer aldı.



Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2017 Ulusal Egemenlik Kupası Okçuluk Yarışması, 20 - 23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nin ev sahipliğindeki organizasyona, 75 kulüpten 398 sporcu katıldı. Yarışmanın en iddialı sporcularından olan Karşıyaka Belediyesporlu Demir Elmaağaçlı ve Ecem Cansu Coşkun, başarılı performanslarını şampiyonlukla taçlandırdı. Elmaağaçlı 'Makaralı Yay Erkek'; Coşkun ise 'Makaralı Yay Bayan' kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı. 'Makaralı Yay Karma' kategorisinde de şampiyonluk kupasını birlikte kaldıran sporcular, "Bu anlamlı organizasyonu şampiyonlukla sonuçlandırdığımız için mutluyuz. 23 Nisan'ı bizlere armağan eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyor, kulübümüze ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



"Gurur duyuyoruz"



Genç sporcuları tebrik eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Başarılarıyla göğsümüzü kabartan Demir ve Ecem, Ulusal Egemenlik Kupası'nda kazandıkları derecelerle bir kez daha gurur kaynağımız oldu. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Atatürk'ün izinden giden; aydınlık, yetenekli ve çalışkan sporcularımızın her zaman destekçisi olacağız" diye konuştu. - İZMİR