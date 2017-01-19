Karşıyaka Yönetimindeki Gerginlik Büyüyor

KARŞIYAKA'da Başkan Mutlu Altuğ ile Basketbol Şube Başkanı Turgay Büyükkarcı arasındaki, kulüpte tek kasa sistemine geçilmesiyle başlayan gerilim büyüyor. Başkan Altuğ'un kendisi hakkında ve kulübe verdiği parayla ilgili yaptığı açıklamaları 'kişilik haklarına saldırı' olarak değerlendiren Büyükkarcı, konuyu mahkemeye taşımak ve tazminat davası açmak için avukatlarına yetki verdiği belirtildi. Altuğ'un ise Turgay Büyükkarcı'yı şube başkanlığından almak için harekete geçtiği öğrenildi.



Tüzüğün 26. maddesine göre şube başkanına tek başına görevden el çektiremeyen Mutlu Altuğ, bunun için yönetim kurulu kararı almaya hazırlanıyor.



Başkan Mutlu Altuğ'un, ilk yönetim kurulu toplantısında Turgay Büyükkarcı'nın şube başkanlığından alınması için oylama yaptırmayı planladığı kaydedildi. 14 kişiden oluşan yönetimde, toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu, bu karar için yetiyor. Ancak kararın geçerli olması için, yönetim kurulu üyelerinin en az yarısının, yani 7'sinin oylamaya katılması gerekiyor. Yönetim kurulunun, kongrenin seçtiği bir üyeyi yönetimden atmak gibi bir yetkisi ise bulunmuyor. Turgay Büyükkarcı, sağ kolu olan Basketbol Altyapı Başkanı Göksin Konsoloğlu'nu hafta başında görevden alan Başkan Mutlu Altuğ'un kararını kararını tanımadığını açıklamıştı.



TUZLASPOR ZOR RAKİP



Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü Tuzlaspor'a konuk olacak Karşıyaka'yı rakibin son dönemdeki performansı düşündürüyor. Ligde ilk yarıyı alt sıralarda tamamlayan Tuzlaspor, kulüp yönetimini Murat Erdoğan, Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk gibi eski yıldız futbolcuların devralmasıyla çıkışa geçti. Ali Say ve Ali Kemal'in cezalı olduğu Karşıyaka'da Mahmut, arka adalesindeki sakatlık, Can ve Onur ise ağrıları nedeniyle son antrenmana çıkamadı.



- İzmir