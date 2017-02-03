Karşıyaka'ya Rehavet Uyarısı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü henüz galibiyeti bulunmayan ve 20 maçta 18 mağlubiyet, 2 beraberlikle son sıraya demir atan Kayseri Erciyesspor'a konuk olacak Karşıyaka'nın teknik direktörü Turgut Uçar, futbolcularına rehavet uyarısında bulundu.



Rakipleriinin durumunun aldatıcı olmaması gerektiğinin altını çizen Turgut Uçar, "Futbolda puan tablosundaki durumu ne olursa olsun hiçbir rakibi küçümseyemezsiniz. Kazanıp yeniden yükselişe geçmemiz şart. Seri galibiyetlere ihtiyacımız var" dedi.



Halen 2-0 kaybettikleri son Ankaragücü maçının ilk yarısında, oyun 1-0 devam ederken verilmeyen penaltılarının şaşkınlığını yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Turgut Uçar, "Hafta içinde maç analizlerini yaparken pozisyonu tekrar tekrar izleyip şoke olduk. Hem hakem hem de yan hakem gözleri önünde herkesin gördüğü penaltıyı çalmadı. O penaltı çalınsa skor farklı olurdu" diye konuştu.



Karşıyaka'da orta sahada cezalı Arif'in yanı sıra sakatlığı süren Mustafa Aşan da bu hafta oynamayacak. - İzmir