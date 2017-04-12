Karşıyaka'ya Prim Morali

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cuma günü play off yarışındaki kritik deplasman maçında Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak Karşıyaka'da son Eyüpspor galibiyetinin primleri, Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın katkısıyla dağıtıldı.



Geçtiğimiz hafta Niğde Belediyespor mücadelesinin toplam 83 bin TL tutarındaki primlerini de karşılayan Akpınar, play off yarışındaki kalan 5 maçın primini de üstleneceğini açıklamıştı. Primlerin ödenmesiyle Kulüp Başkanı Mutlu Altuğ ve 2'nci Başkan Yener Eyüboğlu da antrenmanı ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.



Karşıyaka'da Etimesgut deplasmanının giderlerini yönetici Mehmet Meçin karşılayacağı açıklandı. - İzmir