Karşıyaka Voleybol Salonunun İnşası Sürüyor

KARŞIYAKA Voleybol Şubesi'nin, altyapı ve spor okulları için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde kullanılmayan havuzun yerine inşa ettiği salonun çelik konstrüksiyon montajı başladı.



Daha önce hafriyat ve temel çalışmaları yapılan salonun çelik iskeleti ay sonunda tamamlanacak. "Bir parke de sen koy" projesiyle ekim ayında çalışmalarına başlanan ve camianın destekleriyle tamamlanması planlanan salon için şimdiye kadar eski yöneticilerden Nazım Torbaoğlu 25 bin, Osman Öz 10 bin, Önder Ülkü 8 bin, Aydın Demirel ve Abdullah Erdem 5'er, Levent Aziz Güngil 4 bin TL katkıda bulundu. Basketbolun 30. yıl yemeğinden 18 bin 950, protokol tribünü biletlerinden de 12 bin TL gelir elde edilirken, toplam rakam 104 bin TL'ye ulaştı.



Bu arada eski ve yeni bazı yöneticiler, salonun inşaat demiri, beton-gazbeton, işçilik, mermer ve granit işleri ile zemin kaplamasını üstlendi. Voleybol şubesi, salona katkı veren isimleri, "www.birparkedesenkoy.com" isimli internet sitesinden güncel olarak yayınlıyor.



Voleybol takımına yeni sezon öncesi isim sponsoru olan İzmir İstek Okulları ve forma reklamı alınan Altınyağ Kombinaları'ndan gelecek paralar da salonu yaz dönemine yetiştirmek için kullanılacak.



Cephe-çatı kaplamaları, mekanik tesisat, iklimlendirme, pvc doğrama ve cam işleri, elektrik ve aydınlatma işleri ile çevre düzenlemesi konusunda da desteğe ihtiyaçları olduğunu açıklayan Şube Başkanı Serkan Ergüven, "Biliyor ve inanıyoruz ki belediyemiz, kaymakamımız ve sivil toplum örgütleri de voleybolun geleceğini kurtaracak salona desteklerini esirgemeyeceklerdir" dedi.



- İzmir