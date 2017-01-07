Karşıyaka ve Göztepe, Kahraman Şehit Polis İçin Karşılaşacak

İZMİR Adliyesi'nde geçen perşembe günü meydana gelen terör saldırısında canı pahasına teröristleri durduran şehit polis Fethi Sekin, Karşıyaka ve Göztepe futbol takımlarını biraraya getirecek.



Karşıyaka Taraftarlar Derneği, 'Karşıyaka-Göztepe maçı yakışmaz mı bu ulvi göreve' başlığıyla, ezeli rakipleri geliri İzmir şehitlerinin ailelerine bağışlanacak bir derbi oynamaya davet etti. Karşıyaka taraftarları, camialara, "Bugünler bitecek, huzurlu, mutlu, müreffeh bir ulus olarak devam edeceğiz hayata. Ölümsüzlüğe uğurladığımız kahramanlarımızı hep anacağız ama geride bıraktıklarına da birşeyler yapmalıyız. Bizler taraftarız, o zaman bize yakışanı yapalım. Tribünlerden birlik beraberlik mesajı verirken şehitlerimizin ailelerine de katkı koyalım" çağrısı yaptı. Göztepeliler, çağrıya sosyal medyada destek verirken yönetimler de acil olarak harekete geçti.



Bu sezon farklı liglerde yer aldıkları için karşılaşmayan İzmir temsilcilerinden Karşıyaka'nın Başkanı Mutlu Altuğ, Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya'yla görüşerek iki takımın maç programına uyan bir tarihte şehitler için derbiye çıkmayı teklif etti. Yönetimler, teknik heyetlerle de görüşerek derbi tarihi belirlemeye çalışacak.



Mutlu Altuğ, "Birlik ve beraberliğimizi sergilememiz gereken günler yaşıyoruz. Şehidimiz Fethi Sekin'in ailesine herkesin sahip çıkması lazım. Ezeli rakipler olarak böyle bir derbi oynarsak yerinde olur. Teknik heyetlerle de konuşacağız. Şehit ailelerimize bu anlamlı maçla destek verebiliriz" dedi.



Talat Papatya ise Şehit Polis Fethi Sekin anısına ezeli rakipleri Karşıyaka ile özel maç yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Bu fikre kesinlikle hayır diyemeyeceklerini belirten Papatya, "Şu an takımımız Antalya kampında. Dönüşte hem lig hem kupa maçları oynayacağız. Teknik ekibimize bu fikri ileteceğiz. Bu maçın çok iyi planlanması lazım. Eğer stada bin kişi gelirse çok üzülürüz. Öyle bir zaman ayarlamalıyız ki şehidimiz için 50 bin taraftarın stada gelmesini sağlamalıyız. Göztepe olarak şehidimiz için Karşıyaka ile oynamayı çok isteriz. Kısa vadede bunu nasıl hayata geçiririz bilemiyorum ama teknik heyet ve Karşıyaka yönetimi ile bu konuyu detaylı konuşuruz" ifadelerini kullandı. - İzmir