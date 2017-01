Karşıyaka Uçar'la Siftah Peşinde

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta Turgut Uçar yönetiminde oynadığı 2'nci yarının ilk maçında geçen hafta evinde Bugsaşspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka, yarın Tuzlaspor deplasmanında yeni teknik direktörüyle ilk galibiyetini almak için ter dökecek.



Tuzla Belediye Sahası'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Turgay Kaan Numanoğlu yönetecek. Ali Say ve Ali Kemal'in cezalı olduğu yeşil-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mahmut, Can ve Onur'un durumlarının belirsiz olduğu bildirildi.



Karşıyaka, haftaya 30 puanla 4'üncü sırada girerken ilk yarının son 3 maçını kazanan, geçen hafta Kırklarelispor'la oynaması gereken ikinci yarının ilk müsabakası kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Tuzlaspor ise 20 puanla 15'inci basamakta bulunuyor.



Kulüp yönetimini Murat Erdoğan, Ümit Davala, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk gibi eski yıldız futbolcuların devralmasıyla çıkışa geçen Tuzlaspor, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda Galatasaray'ı da geçerek Son 16 Turu'na kalmayı başardı. - İzmir