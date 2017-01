Karşıyaka Tat Vermedi

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik direktörü Turgut Uçar yönetiminde çıktığı ikinci yarının ilk maçında Bugsaşspor'la evinde golsüz berabere kalan Karşıyaka, beklentileri karşılayamadı.



Bir topu direkten dönen Bugsaşspor'un çok sayıda fırsattan yararlanamadığı mücadeleyi ilk dakikalarda yakalığı tek gol pozisyonuyla tamamlayan yeşil kırmızılılarda futbolcuların gergin ve etkisiz hali şaşırttı. Beraberliğe rağmen 30 puanla play off hattına tutunan Karşıyaka'da 2'nci yarıda kırmızı kart gören Ali Kemal'in yanı sıra son dakikalarda rakip oyuncuyla tartışıp sarı kart gören Ali Say cezalı duruma düştü. İlk 20-25 dakika hariç sahada istediklerini yapamadıklarını söyleyen Turgut Uçar, maçı değerlendirirken şunları söyledi:



"Maçın başında topa sahip olan taraftık. Çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadık. Ardından basit pas hataları yaparak ataklarda etkisiz kaldık. Orta sahada oyunu dengelemeye çalıştık ama 10 kişi kalınca istediğimiz hamleyi yapamadık. Sahada gergin ve stresliydik. Bunun nedenlerini araştıracağız. Futbolcularımız sinirlerine daha çok hakim olmalı. Sonuçta 1 puan kazanmadık, 2 puan kaybettik. Deplasmanda bu skoru telafi etmeliyiz."



Turgut Uçar, gruptaki rakipleri Aydınspor 1923-Ankaragücü maçını izlemek için Aydın'a gitti.



ALİ KEMAL KIZDIRDI



Karşıyaka'da Bugsaşspor maçında oyuna girdikten 17 dakika sonra hakeme küfrettiği gerekçesiyle direkt kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bırakan Ali Kemal, taraftarın tepkisini çekti. Ali Kemal, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Afjet Afyonspor maçında da 89'uncu dakikada kırmızı kart görmüş, yeşil kırmızılı ekip 90'ıncı dakikada yediği golle sahadan 2-1 yenik ayrılarak elenmişti. Yönetim, Ali Kemal'e ekstra ceza vermeyi planlıyor. - İzmir