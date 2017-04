Karşıyaka Sezonu 1 Puanla Kapattı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta play off şansını geçen hafta kaybeden Karşıyaka, genç kadrosuyla çıktığı sezonun son maçında Menemen Belediyespor karşısında ilk yarıyı 3 farklı yenik kapatmasına rağmen 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.



Takımın aslarından cezalı Mustafa Aşan'ın yanı sıra Can, Tayfun ve Mahmut'un izin alıp tatile erken çıktığı Karşıyaka'da, Abdülhamit haricinde gençleriyle mücadele etti. Karşıyaka, sezonu 54 puanla altıncı bitirdi.



Mevcut şartlarda en iyi performansı sergilediklerini söyleyen Teknik Direktör Atilla Güneş, "Takım sezon boyunca özveriyle mücadele etti. Play off'a kalmayı hak etmiştik. Kastamonuspor 1966, sezonun ikinci yarısındaki eşine az rastlanır çıkışı yapmasa play off oynayan taraf biz olurduk. Ben göreve geldikten sonra 12 karşılaşmanın 7'sini deplasmanda oynamamız da bizi olumsuz etkiledi. Sonuçta son hafta ligi bize yakışır şekilde mücadele ederek bitirdik. Artık kulüpteki olağanüstü kongre sürecini bekleyeceğiz" diye konuştu. - İzmir