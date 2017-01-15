Karşıyaka-Rota Koleji: 3-0

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'ndaki İzmir derbisinde Karşıyaka deplasmanda Rota Koleji'ni 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkardı.



Gaziemir Spor Salonu'ndaki randevuda yeşil kırmızı ekip setlerde rakibine 23-25, 16-25 ve 16-25'lik üstünlük kurdu. Günün diğer maçlarında Arkasspor, deplasmanda Yeşilbayramiç'i 3-1, Alaşehir Belediyespor evinde Yeşilyurt'u 3-0, Salihli Belediyespor ise seyircisi önünde VakıfBank'ı 3-1 mağlup etti.



- İzmir