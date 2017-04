Karşıyaka Play Off Yarışında Geride Kaldı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından bu yana Play off yarışından kopmayan, 32 haftanın 24'ünü ilk 5 sıra içerisinde geçiren Karşıyaka, 2 maç kala şansını mucizelere bıraktı.



Etimesgut Belediyespor deplasmanında 4-1 mağlup olan Karşıyaka dış sahada galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Karşıyaka Normal sezonu son 2 haftasına lider Ankaragücü'nü yenen play off hattındaki Kastamonuspor 1966'nın 4, Menemen Belediyespor'un ise 6 puan gerisinde girmenin üzüntüsünü yaşadı.



"Gerçekçi olmak gerekirse artık play off mucize" diyen Teknik Direktör Atilla Güneş, Etimesgut deplasmanındaki hakem üçlüsüne de tepki göstererek, "Maçın henüz 28'inci dakikasında oyun golsüz eşitlikle devam ederken hakemler rakibin mutlak kırmızı kart görmesi gereken bir pozisyonu es geçti. Attıkları 2 gol ofsayttı, birinde de rakip futbolcu topu eliyle önüne aldı. Yarıştaki rakibimiz Kastamonuspor hafta boyunca hakem açıklamalarıyla algı operasyonu yapmıştı. Bunda da başarılı oldular. Artık Play off için çok küçük bir ihtimalimiz kaldı" dedi. - İzmir