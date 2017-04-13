Karşıyaka Play Off İddiasını Sürdürmek İstiyor

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun son 3 haftasına girerken play off'a kalabilmek Karşıyaka, yarın Etimesgut Belediyespor deplasmanında kritik bir sınava çıkacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.



Yeşil kırmızılı ekibin en önemli gol silahı Can'ın yanı sıra Hakan, sarı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Orta sahada Mahmut'un 3 maçlık cezası sona ererken, arka adalesinde sakatlık bulunan stoper Metin'in durumu ise müsabaka saatinde netleşecek. Karşıyaka, haftaya 50 puanla altıncı sırada girerken, 42 puanı bulunan Etimesgut dokuzuncu basamakta yer alıyor.



Öte yandan Karşıyaka'nın play off için çekiştiği beşinci Kastamonuspor 1966 ise aynı saatte lider Ankaragücü'nü konuk edecek. Son deplasman galibiyetini 5 Şubat'ta küme düşmeyi haftalar önce garantileyen Kayseri Erciyesspor karşısında alan Karşıyaka, daha sonra dış sahada oynadığı 5 maçta 3 puan alamadı. Teknik Direktör Atilla Güneş, "Play off hedefine ulaşmak istiyorsak bu maçı kazanmalıyız" diye konuştu. - İzmir