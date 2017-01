Karşıyaka'nın Zirve Aşkı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik direktörü Turgut Uçar yönetiminde ikinci yarıya iç sahadaki Bugsaşspor beraberliğiyle başladıktan sonra dün deplasmanda son dönemde ligde ve kupada etkili bir performans sergileyen Tuzlaspor'u 3-2 yenen Karşıyaka, zirve yarışını bırakmayacağını bir kez daha kanıtladı. Üst üste iki deplasmandan galip ayrılan, grupta 33 puanla play off hattındaki yerini koruyan Karşıyaka, haftaya lider başlayan Gümüşhanespor'la arasındaki farkı da 7 puana indirdi.



Yeşil kırmızılı ekip, haftaya zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden Ankaragücü'nü ağırlayacak. Teknik Direktör Turgut Uçar, "Tuzla'da oyunun her bölümünde üstündük. Skor daha farklı olabilirdi. Hak ederek kazandık" dedi.



Geçen hafta Bugsaş beraberliğinden sonra eleştiri aldıklarını hatırlatan Uçar, "Farklı bir kadro durumumuz var. İlk hafta cezalı olan Tayfun ve Arif bizim için önemli oyuncular. Mustafa Aşan da kamp döneminde burnundaki çatlak nedeniyle antrenmanlara tam olarak katılamadığı için yedek kalmıştı. Tayfun ilk yarıda 10 asist yapmış. Arif ve Mustafa devamlılığı olan isimler. Tam takım olduğumuzda, etkimiz artıyor. Haftaya Ali Say ve Ali Kemal de dönecek. Play off hedefinde yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Karşıyaka'da Tuzlaspor ağlarını 2 kez sarsan Okan 4 gole ulaştı. Tugay ise ilk golünü attı. Yeşil kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Mahmut'un tedavisi sürüyor.





- İzmir