Karşıyaka'nın Rakibi Eyüpspor

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sarıyer'e deplasmanda 2-0 yenilerek sezonun bitimine 4 hafta kala ilk kez play off hattının 3 puan gerisine düşmenin üzüntüsünü yaşayan Karşıyaka, yarın Eyüpspor'u ağırlayacak. Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadeleyi Murat Erdoğan yönetecek. Yeşil kırmızılı ekipte cezalı Mahmut ve Metin forma giyemeyecek. Pubis ağrıları nedeniyle antrenmana çıkamayan Tayfun'un durumu ise belirsiz.



Sezon boyunca play off yarışından kopmayan Karşıyaka, son 4 karşılaşma öncesi 47 puanla 6'ncı sırada yer alırken, 10'uncu basamaktaki Eyüpspor'un ise 41 puanı bulunuyor. Yarışta henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyleyen Başkan Mutlu Altuğ, "Zaten beklentinin üzerinde bir sezon geçirdik. Şimdi bunu play off oynayıp taçlandırmak istiyoruz. İlk 5 mücadelesinden şansımız matematiksel olarak devam ettiği sürece vazçgeçmeyeceğiz" diye konuştu. - İzmir