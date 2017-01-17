Karşıyaka'nın Okçuları 12'den Vurdu

Karşıyaka Belediyespor'un Dünya Şampiyonu milli okçuları Demir Elmaağaçlı ve Ecem Cansu Coşkun, Salon Türkiye Şampiyonasına da damga vurdu. Samsun'daki yarışmalarda, Elmaağaçlı Türkiye birincisi, Coşkun ise Türkiye ikincisi oldu.



Karşıyaka Belediyesporlu milli okçu Demir Elmaağaçlı, Tekkeköy Tüyap Fuar Alanı'nda yapılan şampiyonada Makaralı Yay Kategorisinde yarıştı. 600 tam puan üzerinden 594 puan alan Demir, kendisine ait olan Türkiye rekorunu yeniledi ve 150 tam puan alarak da Dünya rekorunu egale etti. Ecem Cansu Coşkun da müsabakalar sonunda Türkiye İkinciliğini elde etmeyi başardı. Türkiye Okçuluk Federasyonunca Samsun'da 8 kategoride yapılan yarışmaya; 29 ilden 60 kulüp, 213 sporcu katıldı. - İZMİR