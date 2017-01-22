Karşıyaka'nın Havası Değişecek

Karşıyaka Belediyesi'nin 2017-2020 yıllarını kapsayan ve İngiltere'deki Birleşik Krallık Refah Fonu'ndan 85 bin Sterlin hibe desteği alan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nda (SECAP) çalışmalar hızlandı. Havadaki karbon salınımını azaltarak Karşıyaka'nın havasını değiştirecek proje için yerli ve yabancı uzmanlar bir araya gelerek yol haritasını belirledi. Projenin çalışmaları haziranda tamamlanarak, uygulamaya başlanacak.



Alternatif enerji kaynaklarının kullanımına önem veren ve doğadaki karbon salınımını en aza indirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, revize ederek geçtiğimiz aylarda başlattığı 2017 ve 2020 yıllarını kapsayan SECAP'ta sona yaklaştı. Projenin 3. toplantısı, İngiliz İklim Değişikliği Uzmanı Robert Hatcher ile Türkiye'deki uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile gerçekleşti ve yol haritası belirlendi.



Haziranda başlayacak



Havadaki karbon salınımının azaltılmasının ve değerlerin, 3 yıl içerisinde AB standartlarına getirilmesinin hedeflendiği projede, son toplantı mart ayında yapılacak ve haziran itibariyle, proje hayata geçecek. Bu sayede, enerji verimliliği sağlanarak alternatif kaynakların özendirilmesi, iklim değişikliği ile mücadele ve karbon emisyonunun düşürülmesi sağlanacak.



Avrupa'ya örnek proje



Proje ortağı olan İngiliz yetkililer, Birleşik Krallık Refah Fonu'ndan 85 bin Sterlin hibe desteği alan bu projenin bir yerel yönetim tarafından yapılabilecek en iyi uygulama örneklerinden biri olabileceğini söyleyerek, diğer Avrupa kentlerine örnek olması için çalışacaklarını belirtti. - İZMİR